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Мне жаль его: Де Дзерби пока не знает о состоянии Траоре

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 сентября, 23:32
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Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби после матча с Интером в Лиге чемпионов оценил степень травмы Лассины Траоре и рассказал, кто может его заменить
Роберто Де Дзерби - о матче против Интера
Роберто Де Дзерби - о матче против Интера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер сыграл вничью с Интером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В начале первого тайма нападающий "горняков" Лассина Траоре получил жуткую травму.

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"Я думаю, что он получил серьезную травму. Но мы еще не знаем, насколько серьезной эта травма будет. Мне жаль его не только как футболиста, но и как человека. Он молодой и талантливый игрок.

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Есть Фернандо, Дентиньо, Жуниор Мораес, который скоро возвращается. И есть Педриньо, чья игра на этой позиции мне нравится", – признался тренер.

Вместо Траоре сегодня на поле вышел Тете, однако позицию в центре нападения занял Педриньо. Он же имел самый реальный шанс, чтобы открыть счет.

Педриньо заменил Траоре в качестве нападающего, и отыграл грандиозный матч, как и Тете. Кто знает, может быть с Траоре мы бы выиграли матч, а может и проиграли бы. В конце концов остается сам факт его травмы", – цитирует Де Дзерби ua.tribuna.com.

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