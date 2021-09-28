Мне жаль его: Де Дзерби пока не знает о состоянии Траоре

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби после матча с Интером в Лиге чемпионов оценил степень травмы Лассины Траоре и рассказал, кто может его заменить

Роберто Де Дзерби - о матче против Интера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер сыграл вничью с Интером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В начале первого тайма нападающий "горняков" Лассина Траоре получил жуткую травму.

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"Я думаю, что он получил серьезную травму. Но мы еще не знаем, насколько серьезной эта травма будет. Мне жаль его не только как футболиста, но и как человека. Он молодой и талантливый игрок.

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Есть Фернандо, Дентиньо, Жуниор Мораес, который скоро возвращается. И есть Педриньо, чья игра на этой позиции мне нравится", – признался тренер.

Вместо Траоре сегодня на поле вышел Тете, однако позицию в центре нападения занял Педриньо. Он же имел самый реальный шанс, чтобы открыть счет.