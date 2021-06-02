Лидер Зари женился на обладательнице супербюста

Мужем и женой стали забивной полузащитник луганской команды Владислав Кочергин и его очаровательная возлюбленная Карина. Свадьбу сыграли в Одессе

Владислав Кочергин и его жена Карина / Фото: Instagram

Самый дорогой игрок луганской Зари Владислав Кочергин, которого аналитики Transfermarkt оценивают в два миллиона евро, больше не холостяк.

В Центральном ЗАГСе Одессы он расписался со своей возлюбленной Кариной, после чего в Южной Пальмире молодожены сыграли свадьбу – Владислав носил Карину на руках, а венчал праздник фейерверк.

Добавим, что накануне Карина устроила зажигательный девичник – с двумя лимузинами и песней запрещенного россиянина.

Отметим, что Карину Кочергину называют "Мисс Бюст" украинского футбола.

Жена Владислава Кочергина Карина / Фото: Instagram Реклама

Ранее полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поразил свою невесту. Прямо за свадебным столом он смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей.

Также мы рассказывали о ноу-хау на свадьбе экс-защитника сборной Евгения Чеберко: за букетик невесты там пробивали пенальти.

Напомним, свадьбу года-2020 в украинском спорте сыграли Александр Зинченко и Влада Седан.