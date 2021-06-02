Лидер Зари женился на обладательнице супербюста

Владислав Кочергин и его жена Карина / Фото: Instagram
Самый дорогой игрок луганской Зари Владислав Кочергин, которого аналитики Transfermarkt оценивают в два миллиона евро, больше не холостяк.
В Центральном ЗАГСе Одессы он расписался со своей возлюбленной Кариной, после чего в Южной Пальмире молодожены сыграли свадьбу – Владислав носил Карину на руках, а венчал праздник фейерверк.
Добавим, что накануне Карина устроила зажигательный девичник – с двумя лимузинами и песней запрещенного россиянина.
Отметим, что Карину Кочергину называют "Мисс Бюст" украинского футбола.
Жена Владислава Кочергина Карина / Фото: Instagram
Жена Владислава Кочергина Карина / Фото: Instagram
Ранее полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поразил свою невесту. Прямо за свадебным столом он смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей.
Также мы рассказывали о ноу-хау на свадьбе экс-защитника сборной Евгения Чеберко: за букетик невесты там пробивали пенальти.
Напомним, свадьбу года-2020 в украинском спорте сыграли Александр Зинченко и Влада Седан.
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