"Мисс Бюст" украинского футбола впечатлила своим платьем на чужой свадьбе

В Днепре сыграли свадьбу Евгений Чеберко и его избранница Дарина, но на празднике невозможно было оторвать взгляд еще от одной красотки – невесты Владислава Кочергина Карины

Возлюбленная Владислава Кочергина Карина / Фото: Instagram

Звездой свадьбы экс-футболиста сборной Украины Евгения Чеберко и красотки-косметолога Дарины, состоявшейся накануне в Днепре, стала невеста полузащитника Зари Владислава Кочергина Карина.

Девушка пришла на праздник в шикарном платье с глубоким декольте, лишний раз доказав, что не зря ее называют "Мисс Бюст" украинского футбола.

"Первая свадьба в нашей с любимым жизни! Свадьба наших дорогих друзей Дарины и Евгения Чеберко. Мы давно столько не плакали от таких милых и трогательных слов!!! Долгий лет совместной, счастливой, семейной жизни вам, наши дорогие!" – пожелала посредством Instagram молодоженам невеста лидера Зари Владислава Кочергина

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Отметим, что Карина и сама вовсю готовится к свадьбе. Сыграть ее влюбленные, которые вместе уже более семи лет, намерены 1 июня. Ранее невеста Кочергина показала, как выбирает свадебное платье.