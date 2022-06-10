Лидер сборной Украины не сыграет в матчах Лиги наций

Тарас Степаненко пропустит матч с Арменией / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 11 июня, сборная Украины сыграет против Армении второй матч Лиги наций сезона 2022/23. Свой домашний поединок наша команда проведет в польском Лодзе из-за военной агрессии России.

К сожалению, в этом матче не сможет принять участие опорный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко. Опытный футболист получил травму во время финального матча плей-офф ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1).

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Об этом Степаненко сообщил на своей странице Instagram.

"К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально – самый тяжелый сезон в моей жизни. И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее", – написал Степаненко.

Напомним, в первом матче Лиги наций тренерский штаб Александра Петракова выставил против Ирландии резервный состав. Но несмотря на кадровые проблемы украинские казаки привезли победу из Дублина (1:0).

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В июня сборная Украины сыграет еще два матча: 11-го числа с Арменией, а 14-го ответный поединок с Ирландией.