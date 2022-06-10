Лідер збірної України не зіграє у матчах Ліги націй

Тарас Степаненко пропустить матч із Вірменією / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 11 червня, збірна України зіграє проти Вірменії другий матч Ліги націй сезону 2022/23. Свій домашній поєдинок наша команда проведе у польському Лодзі через військову агресію Росії.

На жаль, у цьому матчі не зможе взяти участь опорний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко. Досвідчений футболіст отримав травму під час фінального матчу плей-оф ЧС-2022 з Уельсом (0:1).

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Про це Степаненко повідомив на своїй сторінці Instagram.

"На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах із Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено. Ментально – найважчий сезон у моєму житті. І це дуже тяжкий досвід, який дає можливість зробити висновки та бути сильнішим", – написав Степаненко.

Нагадаємо, у першому матчі Ліги націй тренерський штаб Олександра Петракова виставив проти Ірландії резервний склад. Але незважаючи на кадрові проблеми, українські козаки привезли перемогу із Дубліна (1:0).

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У червня збірна України зіграє ще два матчі: 11-го числа з Вірменією, а 14-го поєдинок у відповідь з Ірландією.