Лидер обороны Шахтера пропустит матч с Реалом

Николай Матвиенко пропустит матч с Реалом / Фото: Transfer Market Web

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о кадровых проблемах накануне поединка в Лиге чемпионов.

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Наставник Шахтера сообщил, что ведущий защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко не сможет сыграть против команды Карло Анчелотти.

Подробности травмы Матвиенко Де Дзерби не уточнил.

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Хорошей новостью стало возвращение в строй форварда Дентиньо, который восстановился после травмы и завтра будет в заявке.

Напомним, что в матче второго тура Лиги чемпионов против Интера тяжелую травмы получил основной форвард Шахтера Траоре.

Донецкий Шахтер во вторник, 19 октября, сыграет против мадридского Реала. Начало поединка в 22:00.