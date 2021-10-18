17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Лидер обороны Шахтера пропустит матч с Реалом

Сергей Шаховец
18 октября, 20:29
Николай Матвиенко не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против мадридского Реала

Николай Матвиенко пропустит матч с Реалом / Фото: Transfer Market Web

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о кадровых проблемах накануне поединка в Лиге чемпионов.

Читайте также: Траоре пропустит минимум 9 месяцев: неутешительные новости для Шахтера

Реклама

Наставник Шахтера сообщил, что ведущий защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко не сможет сыграть против команды Карло Анчелотти.

Подробности травмы Матвиенко Де Дзерби не уточнил.

Реклама

Хорошей новостью стало возвращение в строй форварда Дентиньо, который восстановился после травмы и завтра будет в заявке.

Напомним, что в матче второго тура Лиги чемпионов против Интера тяжелую травмы получил основной форвард Шахтера Траоре.

Донецкий Шахтер во вторник, 19 октября, сыграет против мадридского Реала. Начало поединка в 22:00.

Реклама

Реклама