Лідер оборони Шахтаря пропустить матч з Реалом

Микола Матвієнко пропустить матч з Реалом / Фото: Transfer Market Web

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі відповів на питання про кадрові проблеми напередодні поєдинку в Лізі чемпіонів.

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Наставник Шахтаря повідомив, що провідний захисник "померанчево-чорних" Микола Матвієнко не зможе зіграти проти команди Карло Анчелотті.

Подробиці травми Матвієнка Де Дзербі не уточнив.

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Гарною новиною стало повернення в стрій форварда Дентіньо, який відновився після травми і завтра буде в заявці.

Нагадаємо, що в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти Інтера важку травму отримав основний форвард Шахтаря Траоре.

Донецький Шахтар у вівторок, 19 жовтня, зіграє проти мадридського Реала. Початок поєдинку о 22:00.