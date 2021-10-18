17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Лідер оборони Шахтаря пропустить матч з Реалом

Сергій Шаховець
18 жовтня, 20:29
Микола Матвієнко не зможе взяти участь у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала

Микола Матвієнко пропустить матч з Реалом / Фото: Transfer Market Web

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі відповів на питання про кадрові проблеми напередодні поєдинку в Лізі чемпіонів.

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Наставник Шахтаря повідомив, що провідний захисник "померанчево-чорних" Микола Матвієнко не зможе зіграти проти команди Карло Анчелотті.

Подробиці травми Матвієнка Де Дзербі не уточнив.

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Гарною новиною стало повернення в стрій форварда Дентіньо, який відновився після травми і завтра буде в заявці.

Нагадаємо, що в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти Інтера важку травму отримав основний форвард Шахтаря Траоре.

Донецький Шахтар у вівторок, 19 жовтня, зіграє проти мадридського Реала. Початок поєдинку о 22:00.

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