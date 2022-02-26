8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Лидер Динамо рассказал миру, как уничтожить агрессора

Олег Люлька, Андрей Трофимов
26 февраля, 18:33
Виктор Цыганков призывает к полной изоляции России, изгнанию ее послов и нефтяному эмбарго

Цыганков - к миру: Уничтожьте экономику РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство звезд украинского спорта, в отличие от трусливого голубя мира Василия Ломаченко, продолжают использовать свою популярность, чтобы доносить миру правду об ужасах войны России против Украины.

Уже даже Усик прозрел, признав, что Россия обстреливает Украину, и об этом надо кричать.

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А теперь с призывом к мировому сообществу обратился полузащитник Динамо Виктор Цыганков, в сториз рассказавший своим 143 тысячам подписчиков, как положить конец агрессии со стороны РФ.

Цыганков перепостил на английском заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сказавшего: "Киев – наш чудесный, мирный город – пережил еще одну ночь под нападением российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!"

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Ранее бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился ко всему миру с призывом действовать сейчас из-за вторжения войск РФ в Украину – потом будет уже поздно.

Кличко – миру: Действовать надо сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня