Лидер Динамо рассказал миру, как уничтожить агрессора

Цыганков - к миру: Уничтожьте экономику РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство звезд украинского спорта, в отличие от трусливого голубя мира Василия Ломаченко, продолжают использовать свою популярность, чтобы доносить миру правду об ужасах войны России против Украины.

Уже даже Усик прозрел, признав, что Россия обстреливает Украину, и об этом надо кричать.

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А теперь с призывом к мировому сообществу обратился полузащитник Динамо Виктор Цыганков, в сториз рассказавший своим 143 тысячам подписчиков, как положить конец агрессии со стороны РФ.

Цыганков перепостил на английском заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сказавшего: "Киев – наш чудесный, мирный город – пережил еще одну ночь под нападением российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!"

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Ранее бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился ко всему миру с призывом действовать сейчас из-за вторжения войск РФ в Украину – потом будет уже поздно.