Лідер Динамо розповів світові, як знищити агресора

Циганков - світові: Знищіть економіку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість зірок українського спорту, на відміну від боягузливого голуба миру Василя Ломаченка, продовжують використовувати свою популярність, щоб доносити світу правду про жахіття війни Росії проти України.

Уже навіть Усик прозрів, визнавши, що Росія обстрілює Україну і про це треба кричати.

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А тепер із закликом до світової спільноти звернувся півзахисник Динамо Віктор Циганков, який у сторіз розповів своїм 143 тисячам підписників, як покласти край агресії з боку РФ.

Циганков перепостив англійською заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який сказав: "Київ – наше чудове, мирне місто – пережив ще одну ніч під нападом російських наземних сил і ракет. Одна з них ударила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищити економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ!"

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Раніше колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звернувся до всього світу із закликом діяти зараз через вторгнення військ РФ до України – потім буде вже пізно.