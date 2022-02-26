8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Лідер Динамо розповів світові, як знищити агресора

Олег Люлька, Андрій Трофімов
26 лютого, 18:33
Віктор Циганков закликає до повної ізоляції Росії, вигнання її послів та нафтового ембарго

Циганков - світові: Знищіть економіку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість зірок українського спорту, на відміну від боягузливого голуба миру Василя Ломаченка, продовжують використовувати свою популярність, щоб доносити світу правду про жахіття війни Росії проти України.

Уже навіть Усик прозрів, визнавши, що Росія обстрілює Україну і про це треба кричати.

Реклама

А тепер із закликом до світової спільноти звернувся півзахисник Динамо Віктор Циганков, який у сторіз розповів своїм 143 тисячам підписників, як покласти край агресії з боку РФ.

Циганков перепостив англійською заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який сказав: "Київ – наше чудове, мирне місто – пережив ще одну ніч під нападом російських наземних сил і ракет. Одна з них ударила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищити економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ!"

Реклама

Раніше колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звернувся до всього світу із закликом діяти зараз через вторгнення військ РФ до України – потім буде вже пізно.

Кличко – світові: Діяти треба зараз / Фото: Колаж: Сьогодні