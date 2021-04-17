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"Лезет под меня и вот так ложится": Ирина Морозюк показала любимую позу своего сторожа

17 апреля, 16:50

Андрей Трофимов

Новый дом экс-супруги известного футболиста охраняет американский бульдог по кличке Спринтер – он уже успел привязаться к своей знаменитой хозяйке

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского Динамо Николая Морозюка Ирина показала охранника своего частного дома, в который она недавно переехала и из ванной которого уже запостила интимное фото.

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За охрану дома Ирины Морозюк отвечает американский бульдог по кличке Спринтер.

Судя по сообщениям в инстаграм-сториз Морозюк, между ней и бульдогом установились теплые отношения.

"Чтобы вы понимали, я только сажусь – и происходит вот такая история. Он лезет под меня и вот так ложится" – рассказала своим подписчикам Ирина

"Ах, мужики!" – многозначительно добавила девушка после этого

Ирина Морозюк и ее собака Видео: Instagram

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Кстати, накануне экс-жена Николая Морозюка с бульдогом выбралась на прогулку в лес. Девушка боялась встречи с дикими кабанами или волками, но ее испугало другое – объявление на доске, прибитой к дереву. Оно гласило: "Бросил в лесу мусор – пять лет не будет хорошего секса".

Ирина Морозюк в лесу Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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