Левандовски не спас, Щенсны попал в историю – Польша сенсационно проиграла Словакии на Евро

Знаменитый польский вратарь Ювентуса отправил мяч в сетку своих ворот, а словаки добили соперников после удаления Крыховяка на 62-й минуте

Автогол Войцеха Щенсны - первый для вратаря на ЧЕ / Фото: Reuters

Драматическим получился первый матч чемпионата Европы в группе Е. На нашем сайте шел онлайн Польша – Словакия. Во встрече соседей удача оказалась на стороне словаков, хотя фаворитами считались Левандовски и компания.

На 18-й минуте случился гол в свои ворота Войцеха Щенсного – первый для голкиперов в 60-летней истории Евро. Муж украинской красавицы неудачно отбил "снаряд" себе за спину после сольного прохода и мощного удара Роберта Мака. Несмотря на довольно открытую игру, больше голов до перерыва не было. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

А всего лишь через 34 секунды после начала второй половины Кароль Линетты восстановил равновесие, завершив многоходовку партнеров, – 1:1.

А на 62-й минуте поляки остались в меньшинстве: полузащитник московского Локомотива Гжегож Крыховяк увидел перед собой вторую желтую карточку от румынского рефери Овидиу Хацегана.

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Всего через семь минут был забит решающий мяч. Защитник итальянского Интера Милан Шкриньяр оказался самым расторопным после розыгрыша углового и пробил Щенсного.

В концовке Роберт Левандовски и его партнеры устроили настоящий штурм владений Мартина Дубравки. Но им то не везло, то не хватало мастерства, а в одном из эпизодов судьи пропустили момент с возможным назначением 11-метрового. Его не стали даже рассматривать с помощью системы VAR. В итоге Словакия добыла сенсационную победу со счетом 2:1. Смотрите полный обзор игры.

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Вспомним, как поляки сыграли вничью с исландцами в товарищеском матче: