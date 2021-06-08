Леоненко извинился за грубые слова о форме сборной Украины по футболу

Уроженец Тюмени, который считает, что политики зря вмешиваются в спорт, заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины

Виктор Леоненко / Фото: Телеканал "Футбол"

Наша футбольная сборная обыграла команду Кипра в последнем товарищеском матче перед чемпионатом Европы. Однако продолжается обсуждение и новой формы "сине-желтых", на которых изображена карта страны. Напомним главное о скандале вокруг новой формы сборной по футболу: "Слава Украине!" и бешенство Кремля.

Бывший российский футболист Виктор Леоненко, который принял украинское гражданство и работает экспертом на телевидении, сначала довольно резко отреагировал на ход УАФ. В комментарии сайту "Трибуна" он в нецензурной форме заявил, что политики лезут в футбол:

"Это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ".

Читайте, что сказал Шевченко о реакции России на форму сборной Украины.

Правда, чуть позже экс-футболист киевского Динамо снизил градус в комментарии изданию "Фокус":

"Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную Украины на Евро. Футболка украинской сборной — это символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу и такая футболка будет ее вдохновлять. В бытность игроком я с удовольствием надевал футболку сборной Украины. Я знаю, как сильно нужна поддержка всех украинцев нашей сборной... Простите, если бываю резок в комментариях относительно политиков: люблю Украину, футбол, но не политиков".

Накануне комментатор из РФ пристыдил Россию за бучу с формой сборной Украины.

Смотрите обзор матча Украина – Кипр: