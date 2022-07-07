Легендарный боксер назвал самого опасного соперника для Усика

Уайлдера для Усика не будет "сладкой булочкой" / Фото: Коллаж: Сегодня

Интересный анализ вероятных соперников Александра Усика провел знаменитый американский боксер Хасим Рахман. По мнению Скалы, украинец может справится с Тайсоном Фьюри и даже знает, как это произойдет.

Но с самым опасным нокаутером в мире Деонтеем Уайлдером у нашего бойца появятся проблемы.

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"Я не говорю, что Усик – лучший супертяжеловес в мире. Я говорю, что, на мой взгляд, он способен победить Тайсона Фьюри. Но я думаю, что Усик может проиграть Деонтею Уайлдеру. Стили делают бои, и я считаю, что боксер – это худший стиль для Фьюри. Тайсону нужны большие и широкие рубаки, крупные супертяжеловесы, с которыми он будет боксером, а затем сможет их нокаутировать, потому что у него тоже есть плюха. Но боксеры будут изматывать его самого. Усик сделает с Фьюри то, что Тайсон делает с другими", – цитирует Хасима Рахмана fightnews.info.

Напомним, в 2001 году Хасим Рахман, по прозвищу Скала, сотворил сенсацию в мировом боксе нокаутировав легендарного Леннокса Льюса.

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Добавим, что возможный поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри может произойти после победы украинца в реванше с Джошуа 20 августа.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится в августе / Фото: REUTERS

Кстати, сам Цыганский король не спешит возвращаться в ринг. Эпатажный боксер решил попробовать свои силы в рестлинге.

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