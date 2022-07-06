Тайсон Фьюри готов променять бокс на бои, где результат известен заранее

Знаменитый британский боксер планирует поучаствовать в турнире по рестлингу, который пройдет в Кардиффе

Фьюри меняет бокс на рестлинг / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не спешит возвращаться на ринг после победы над Диллианом Уайтом.

Более того, боксер ведет переговоры об участии в одном из турниров лиги рестлинга WWE. Он уже сотрудничал с этой лигой в 2019 году, проведя поединок против Брона Строумэна на шоу в Саудовской Аравии. После этого Фьюри заявлял о желании встретится с чемпионом WWE шотландцем Дрю Макинтайром.

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Рестлинг – вид развлечения, включающий в себя поединки с элементами борьбы, ход и результат которых планируются заранее. Матчи проходят между исполнителями (рестлерами), играющих роли определенных персонажей.

Как сообщает Allboxing, Фьюри может принять участие в шоу Clash at the Castle, которое пройдет 3 сентября в Кардиффе. Переговоры идут, но конкретные договоренности еще не достигнуты, и неизвестно даже, речь идет просто о появлении Фьюри на шоу либо о проведении им поединка.

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Это будет первое шоу WWE в Великобритании с 1992 года, и очевидно, что организаторы заинтересованы в привлечении популярных личностей. Но точные планы WWE относительно участия Фьюри пока неизвестны.

Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри взял в руки оружие. Он готов воевать против России.