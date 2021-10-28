30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Легенда остается в Шахтере! Вице-капитан продлил контракт с клубом

Любомир Луканюк
28 октября, 21:35
Полузащитник Тарас Степаненко продлил контракт с донецким клубом до лета 2024 года

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий Шахтер сообщил радостную новость для болельщиков. Легендарный полузащитник клуба, вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко продлил контракт с Шахтером.

Новое соглашение с футболистом будет действовать до 30 июня 2024 года.

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32-летний Тарас Степаненко начинал свою карьеру в запорожском Металлурге. Футболист провел уже 352 официальных матча за Шахтер и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.

Тарас выступает в составе "горняков" с 2010 года (это его 12-й сезон). Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

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