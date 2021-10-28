Легенда остается в Шахтере! Вице-капитан продлил контракт с клубом

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий Шахтер сообщил радостную новость для болельщиков. Легендарный полузащитник клуба, вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко продлил контракт с Шахтером.

Новое соглашение с футболистом будет действовать до 30 июня 2024 года.

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32-летний Тарас Степаненко начинал свою карьеру в запорожском Металлурге. Футболист провел уже 352 официальных матча за Шахтер и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.

Тарас выступает в составе "горняков" с 2010 года (это его 12-й сезон). Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

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