30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
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Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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ПСЖ --
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Легенда залишається у Шахтарі! Віцекапітан продовжив контракт із клубом

Любомир Луканюк
28 жовтня, 21:35
Півзахисник Тарас Степаненко продовжив контракт із донецьким клубом до літа 2024 року

Тарас Степаненко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар повідомив радісну новину для вболівальників. Легендарний півзахисник клубу, віцекапітан "гірників" Тарас Степаненко продовжив контракт із Шахтарем.

Нова угода з футболістом діятиме до 30 червня 2024 року.

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32-річний Тарас Степаненко розпочинав свою кар'єру у запорізькому Металурзі. Футболіст провів уже 352 офіційні матчі за Шахтар і входить до топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю поєдинків.

Тарас виступає у складі "гірників" із 2010 року (це його 12-й сезон). Разом із командою він завоював 22 трофеї – 8 чемпіонств, 7 Кубків та 7 Суперкубків України.

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