Легенда голландского футбола организовал благотворительный матч для беженцев из Украины

Уэсли Снейдер собрал блогеров для благотворительного поединка

Уже месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Армия Путина бомбит наши города, убивает мирных жителей и заставляет всех украинцев.

Более 12 миллионов граждан сменили место жительства, немало из них выехали заграницу. Принимают у себя все страны ЕС, в том числе и Нидерланды.

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На днях в Утрехте состоялся благотворительный матч, организованный легендой местного футбола Уэсли Снейдером. Об этом рассказала мэр города Шерон Дейксма.

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Экс-игрок сборной Нидерландов собрал известных блогеров на поединок, позвал также и бывшего хавбека сборной Украины Евгения Левченко. Наш соотечественник возглавляет профсоюз футболистов Нидерландов. Все вырученные средства с матча будут направлены в фонд помощи украинским беженцам в "стране тюльпанов".

Напомним, что Снейдер провел богатую карьеру, поиграв за Аякс, Реал, Интер, Галатасарай, Ниццу и Аль-Гарафу. Он сумел стать чемпионом на Родине, а также в Испании, Италии и Турции. Более того, с Интером в 2010 году он выиграл Лиге чемпионов.

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В сборной Уэсли также оставил весомы след, забив 31 гол в 134 поединках. Именно он удерживает рекорд по наибольшему количеству поединков за сборную. С ней он брал бронзу на Евро-2004 и ЧМ-2014, а также серебро ЧМ-2010.