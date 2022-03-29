Легенда голландського футболу організував благодійний матч для біженців із України

Веслі Снейдер зібрав блогерів для благодійного поєдинку

Вже місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Армія Путіна бомбардує наші міста, вбиває мирних жителів та змушує всіх українців.

Понад 12 мільйонів громадян змінили місце проживання, чимало їх виїхали закордон. Приймають у себе всі країни ЄС, у тому числі Нідерланди.

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Днями в Утрехті відбувся благодійний матч, організований легендою місцевого футболу Веслі Снейдером. Про це розповіла мер міста Шерон Дейксма.

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Екс-гравець збірної Нідерландів зібрав відомих блогерів на поєдинок, покликав також колишнього хавбека збірної України Євгена Левченка. Наш співвітчизник очолює профспілку футболістів Нідерландів. Усі виручені кошти з матчу будуть направлені у фонд допомоги українським біженцям у "країні тюльпанів".

Нагадаємо, що Снейдер провів багату кар'єру, погравши за Аякс, Реал, Інтер, Галатасарай, Ніццу та Аль-Гарафу. Він зумів стати чемпіоном на Батьківщині, а також в Іспанії, Італії та Туреччині. Більше того, із Інтером у 2010 році він виграв Лізі чемпіонів.

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У збірній Уеслі також залишив вагомий слід, забивши 31 гол у 134 поєдинках. Саме він утримує рекорд із найбільшої кількості поєдинків за збірну. З нею він брав бронзу на Євро-2004 та ЧС-2014, а також срібло ЧС-2010.