Квалификацию Формулы-1 выиграл Ферстаппен, но победу присудили Боттасу

Нидерландец Ферстаппен показал быстрейшее время в квалификации Гран-при Португалии, но оно было аннулировано из-за нарушения границ трассы

Хэмилтон и Боттас / Фото: Reuters

На Международном автодроме Алгарве состоялась квалификация Гран-при Португалии Формулы-1. Лучший результат показал финский пилот Мерседеса Валттери Боттас. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из Ред Булл.

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Отметим, что нидерландец Ферстаппен показал быстрейшее время в третьем сегменте, но оно было аннулировано из-за нарушения границ трассы.

При этом сын легендарного Михаэля Шумахера Мик в квалификации португальского этапа стал лишь 19-м. Его партнер по Хаасу – россиянин Никита Мазепин – занял последнюю, 20-ю, строчку.

Гран-при Португалии. Квалификация

1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.18,348

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,007

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,398

4. Серхио Перес (Ред Булл) +0,632

5. Карлос Сайнс (Феррари) +0,691

6. Эстебан Окон (Альпин) +0,694

7. Ландо Норрис (Макларен) +0,768

8. Шарль Леклер (Феррари) +0,958

9. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1,027

10. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1,311

Выбыли после второго сегмента

11. Джордж Расселл (Уильямс)

12. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео)

13. Фернандо Алонсо (Альпин)

14. Юки Цунода (Альфа Таури)

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео)

Выбыли после первого сегмента

16. Даниэль Риккардо (Макларен)

17. Ланс Стролл (Астон Мартин)

18. Николас Латифи (Уильямс)

19. Мик Шумахер (Хаас)

20. Никита Мазепин (Хаас)

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Ранее мы писали, что мотогонщик попал в чудовищную аварию на скорости в 160 км/час, а затем встал и пошел.