Купил маме квартиру: вратарь сборной Украины – о первой зарплате

Откровенное заявление 19-летнего голкипера Шахтера и украинской сборной Анатолия Трубина, который в этом сезоне попал в десятку самых дорогих игроков страны

Украинский вратарь Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

19-летний голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что купил на свою первую зарплату.

"Квартиру маме. Но это уже в профессиональном футболе. В академии клуба получал стипендии", – проводит слова Трубина Tribuna.com со ссылкой на УАФ

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что в текущем сезоне Трубин вытеснил из основного состава Шахтера опытного Андрея Пятова. Успешные выступления позволили Анатолию ворваться в ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов. Transfermarkt сейчас оценивает вратаря в 8 млн евро. При этом с сентября 2020 года он подорожал на 7,2 млн евро!

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин / Фото: Getty Images

Также мы писали, что Анатолий Трубин вошел в рейтинг главных талантов мирового футбола среди игроков, рожденных в 2001 году. 19-летний вратарь занял 8-е место в списке, составленном CIES Football Observatory, а возглавляет его Букайо Сака из Арсенала.

Правда, в спарринге с Бахрейном (1:1) перед Евро Трубин допустил ошибку, стоившую сборной Украине пропущенного мяча.

Читайте также: "Глупая ошибка": Трубин извинился за пенальти с Бахрейном