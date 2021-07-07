Купальник не удержал грудь сексапильной волейболистки

Кайла Симмонс бросила волейбол и теперь развлекает своих фанатов откровенными снимками в соцсетях. Девушка может похвастаться пышными формами

Кайла Симмонс / Фото: Instagram

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс, бросившая спорт ради возможности публиковать откровенные фото в соцсетях, на полную использует свое право. Так, на своей странице в Instagram красотка похвасталась своим пышным бюстом, который едва удерживает купальник.

Отметим, что жгучей Кайле Симмонс – 25 лет. Она из Флориды, дочка бейсболиста. Играла за волейбольную команду Университета Маршалла, а до того успешно защищала на соревнованиях цвета своей школы, однако имела проблемы с ее руководством из-за откровенных снимков.