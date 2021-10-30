Куда ж без Ломаченко! ТОП-10 боев, которые пройдут до конца года

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Авторитетный ресурс ESPN составил десятку лучших боев из тех, которые еще состоятся в нынешнем году.

Высшее место в рейтинге занял поединок Альварес – Плант 6 ноября.

Реклама

На четвертой строчке – первое, со времен победы над Ломаченко, противостояние Лопеса с австралийцем Камбососом. Оно уже, правда, добрый десяток раз переносилось, но 27 ноября боксеры должны, наконец, подраться.

Что касается самого Ломаченко, то его битва с ганцем Ричардом Комми, которая пройдет 11 декабря в Нью-Йорке, заняла в рейтинге ESPN седьмое место.

Реклама

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Реклама

Правда, не факт, что 5 декабря состоится поединок Дэвис – Ромеро, который в рейтинге самых вкусных боев последней части года занимает пятое место.

Как мы писали, Ромеро грозит уголовное преследование за сексуальное насилие, которое рискует оставить его вне бокса.

Что касается поединка Ломаченко – Комми, то букмекеры уже обнародовали на него котировки. На победу украинца установлен коэффициент 1.15, на победу африканца – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая: