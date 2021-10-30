30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец 0
Верес 0
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
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Вильярреал --
Янг Бойз --
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Манчестер Юнайтед --
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Лилль --
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Ювентус --
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Порту --
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Куда ж без Ломаченко! ТОП-10 боев, которые пройдут до конца года

Олег Люлька
30 октября, 23:08
Несмотря на то, что Усик уже деклассировал Джошуа, а Фьюри нокаутировал Уайлдера, болельщикам бокса рано уходить на каникулы. В 2021-м их еще ждет немало зрелищ

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Авторитетный ресурс ESPN составил десятку лучших боев из тех, которые еще состоятся в нынешнем году.

Высшее место в рейтинге занял поединок Альварес – Плант 6 ноября.

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На четвертой строчке – первое, со времен победы над Ломаченко, противостояние Лопеса с австралийцем Камбососом. Оно уже, правда, добрый десяток раз переносилось, но 27 ноября боксеры должны, наконец, подраться.

Что касается самого Ломаченко, то его битва с ганцем Ричардом Комми, которая пройдет 11 декабря в Нью-Йорке, заняла в рейтинге ESPN седьмое место.

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Правда, не факт, что 5 декабря состоится поединок Дэвис – Ромеро, который в рейтинге самых вкусных боев последней части года занимает пятое место.

Как мы писали, Ромеро грозит уголовное преследование за сексуальное насилие, которое рискует оставить его вне бокса.

Что касается поединка Ломаченко – Комми, то букмекеры уже обнародовали на него котировки. На победу украинца установлен коэффициент 1.15, на победу африканца – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

  • выигрыш Ломаченко – 80%
  • выигрыш Комми – 17%
  • ничья – 3%