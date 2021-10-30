30 жовтня 14:00
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 17:00
Шахтар 4
Десна 1
30 жовтня 19:30
Інгулець 0
Верес 0
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Боруссія Д --
Аякс --
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Куди ж без Ломаченка! ТОП-10 боїв, що відбудуться до кінця року

Олег Люлька
30 жовтня, 23:08
Незважаючи на те, що Усик уже декласував Джошуа, а Ф'юрі нокаутував Вайлдера, уболівальникам боксу рано йти на канікули. 2021-го на них ще чекає чимало видовищ

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Авторитетний ресурс ESPN склав десятку найкращих боїв із тих, які ще відбудуться цього року.

Найвище місце в рейтингу посів поєдинок Альварес – Плант 6 листопада.

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На четвертому рядку – перше, з часів перемоги над Ломаченком, протистояння Лопеса з австралійцем Камбососом. Воно вже, щоправда, добрий десяток разів переносилося, але 27 листопада боксери мають нарешті побитися.

Щодо самого Ломаченка, то його битва з ганцем Річардом Коммі, яка відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку, посіла у рейтингу ESPN сьому сходинку.

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Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Щоправда, не факт, що 5 грудня відбудеться поєдинок Девіс – Ромеро, який у рейтингу найсмачніших боїв останньої частини року посідає п'яте місце.

Як ми писали, Ромеро загрожує кримінальне переслідування за сексуальне насильство, яке ризикує залишити його поза боксом.

Що стосується поєдинку Ломаченко – Коммі, то букмекери вже оприлюднили на нього котирування. На перемогу українця встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу африканця – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Коммі – 17%
  • нічия – 3%