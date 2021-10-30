Куди ж без Ломаченка! ТОП-10 боїв, що відбудуться до кінця року

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram
Авторитетний ресурс ESPN склав десятку найкращих боїв із тих, які ще відбудуться цього року.
Найвище місце в рейтингу посів поєдинок Альварес – Плант 6 листопада.
На четвертому рядку – перше, з часів перемоги над Ломаченком, протистояння Лопеса з австралійцем Камбососом. Воно вже, щоправда, добрий десяток разів переносилося, але 27 листопада боксери мають нарешті побитися.
Щодо самого Ломаченка, то його битва з ганцем Річардом Коммі, яка відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку, посіла у рейтингу ESPN сьому сходинку.
Щоправда, не факт, що 5 грудня відбудеться поєдинок Девіс – Ромеро, який у рейтингу найсмачніших боїв останньої частини року посідає п'яте місце.
Як ми писали, Ромеро загрожує кримінальне переслідування за сексуальне насильство, яке ризикує залишити його поза боксом.
Що стосується поєдинку Ломаченко – Коммі, то букмекери вже оприлюднили на нього котирування. На перемогу українця встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу африканця – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:
- виграш Ломаченка – 80%
- виграш Коммі – 17%
- нічия – 3%