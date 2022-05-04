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Куда исчез Ломаченко? Усик все рассказал

Павел Василенко
4 мая, 15:53
Александр Усик уже долгое время находится за пределами Украины, но постоянно держит связь со своим другом

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сейчас за границей готовится к реваншу с Джошуа.

Боксер признался, что не следит за новостями с Украины. А также рассказал, куда девался Василий Ломаченко.

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В начале войны Ломаченко записался в тероборону и отказался от боксерских поединков. И с тех пор о нем ничего не слышно.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook

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"С Василием все в порядке. Мы разговариваем, периодически на связи – переписываемся, созваниваемся. На данный момент он находится дома у себя. Все в безопасности, слава Богу", – сказал Усик.

Кстати, ранее Александр Усик рассказал, какое новое прозвище ему придумали в команде.