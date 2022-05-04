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Куди зник Ломаченко? Усик усе розповів

Павло Василенко
4 травня, 15:53
Олександр Усик вже тривалий час перебуває за межами України, але постійно тримає зв'язок зі своїм другом

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зараз за кордоном готується до реваншу з Джошуа.

Боксер зізнався, що не слідкує за новинами з України. А також розповів, куди подівся Василь Ломаченко.

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На початку війни Ломаченко записався до тероборони та відмовився від боксерських поєдинків. І з того часу про нього нічого не чути.

Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook

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"З Василем все гаразд. Ми розмовляємо, періодично на зв'язку – листуємося, телефонуємо. На даний момент він знаходиться вдома у себе. Всі в безпеці, слава Богу", – сказав Усик.

До речі, раніше Олександр Усик розповів, яке нове прізвисько йому вигадали в команді.