Кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020

Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Украина впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. По иронии судьбы в 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет с теми самыми шведами, которые вытащили "сине-желтых" в плей-офф благодаря победе над Польшей 3:2. Мы глянули, какие еще соперники могут попасться украинцам на Евро.

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Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена вся из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00. В случае выигрыша в этом поединке в 1/4 финала украинцев ждет победитель пары Англия – Германия.

А в случае попадания в полуфинал команда Андрея Шевченко может встретиться там со старыми знакомыми – нидерландцами. И взять у них реванш за поражение в группе 2:3.

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Вот полная сетка плей-фф:



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