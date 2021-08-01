Кто заменит Шевченко в сборной Украины: главные претенденты

Кто заменит Андрея Шевченко в сборной Украины
Вероятнее всего, вместе с Шевой уйдет и его интернациональный тренерский штаб. В сборной разве что останется тренер вратарей Александр Шовковский. Он и будет первым кандидатом.
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Александр Шовковский
Легендарный голкипер сборной Украины и Динамо присоединился к тренерскому штабу сборной лишь прошлой осенью, но быстро стал своим.
Шовковский даже пришел на выручку, когда из-за пандемии у Шевы не осталось вратарей для заявки на товарняк с Францией.
Против него говорит тот факт, что у Шовковского нет никакого тренерского опыта. Но и Шевченко возглавил сборную, поработав перед этим лишь ассистентом Михаила Фоменко.
Раздевалка сборной Украины после победы над Испанией / Фото: Instagram
Сергей Ребров
Ребров был самым вероятным сменщиком Шевченко и даже ходили слухи, что он подписал предварительный контракт с УАФ.
Но ухода Шевы Ребров так и не дождался, поэтому этим летом сменил Ференцварош на Аль-Айн из АОЭ. Разорвать контракт будет сложновато.
Сергей Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"
Виктор Скрипник
Скрипник неплохо себя зарекомендовал в Заре, демонстрируя умение поставить игру команде, состав которой меняется каждое межсезонье.
Но уход тренера сейчас окончательно добьет луганский клуб, а в УАФ нет времени, чтобы ждать окончания контракта – уже в сентябре сборная проведет следующие матчи в отборе на ЧМ-2022.
Виктор Скрипник / Фото: Reuters
Мирон Маркевич
Еще один кандидат на тренерское кресло в сборной. Поговаривали, что Маркевич согласился на работу в УАФ только потому, что ему пообещали работу в сборной после ухода Шевченко.
Мирону Богдановичу в этом году стукнуло 70 лет и работа в национальной команде могла бы стать венцом всей его карьеры!
Мирон Маркевич / Фото: Getty Images
Мирон Маркевич / Фото: Getty Images
Иностранец
Впрочем, не будем ограничиваться лишь местными кадрами. Успехи Яремчука, Малиновского и Зинченко в Европе доказывают, что наши футболисты могут плодотворно работать под руководством иностранцев.
Так почему бы им не доверить целую команду? Тем более, что ассистенты Шевы подтвердили правильность их назначения.
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