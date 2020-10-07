Это не шутка! 45-летний Шовковский – в заявке на игру с Францией

СаШо выйдет сегодня против чемпионов мира, если вдруг что-нибудь случится с Георгием Бущаном

Вот это да! 45-летний ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский внесен в заявку на сегодняшний матч с Францией в Сен-Дени – внимание! – как футболист. Вот до чего Шеву довела ситуация с коронавирусом, который сначала оставил вне игры Пятова, а затем Лунина и Панькива.

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Как результат, в строю из вратарей в сборной Украины остался один только Бущан. Теперь, в случае чего, у него для подстраховки будет Шовковский.

"В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб "сине-желтых" принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского, – заявили в Украинской ассоциации футбола. – Заметим, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с каким-либо клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная"

"Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки"

"Тренерский штаб сборной Украины подчеркивает, что не рассматривает Александра Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка. Выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или Георгий, допустим, получит повреждение во время матча, которое сделает невозможным его дальнейшее участие в игре", – уточнили в УАФ

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Накануне Шовковский провел тренировку со сборной Украины как вратарь. СаШо поведал, что не брался за свое ремесло с января 2018 года, когда сделал операцию на сухожилиях правой руки. Но тут "обстоятельства заставили".

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