Кто помнит эту Астафьеву? Экс-игрок Динамо жестко прошелся по певице

Александр Алиев высказался о Даше Астафьевой

В начале мая разгорелся скандал между популярной певицей Дашей Астафьевой и футболистом Артемом Милевским. Девушка обвинила экс-игрока Динамо в попрошайничестве.

Астафьева нынче является волонтером в одном из ресторанов и, по ее информации, пересеклась с Милей, который выпрашивал бесплатный суп. Позже сам Милевский высмеял Астафьеву за эти слова.

Реклама

Высказал свое мнение о словах Даши и главный "кент" футболиста Александр Алиев. В интервью Денисов TIME он также с иронией прошелся по певице.

"Я эту ситуацию знаю. Не люблю, когда за счет людей пиарятся. Мы знаем, кто такая Даша, кто она и что она, где она и как она. Кент мне рассказал, что она сидела там и якобы чистила картошку. Там же ходили камеры и показывали, что вот она такая правильная и хорошая. Даже пусть Тема пришел бы и попросил этот суп, пускай и себе. Тебе-то что, было тяжело налить этот черпак супа и дать ему? Никакой проблемы не было бы. Он же не ходил по городу и не снимал, что он помогает. Каждый делает то, что может. Я взял оружие в руки, он помогал гуманитарной помощью.

Александр Алиев и Артем Милевский / Фото: Instagram

А она сидела и показывала, что чистит картошку. Она хотя бы дома чистила картошку? Даша, не пиарься никогда за счет кента! Я его всегда защищал и буду защищать. А то, что он там пил – это не твое дело, что он может позволить себе. Даже бы если он пил и у него был перегар, ты ему не наливала, чтобы такое говорить.Ты можешь ему сказать об этом, но не пиариться. Кто помнит эту Астафьеву? Кто ее знает? То, что она голой показывала свою с*аку? Значит, забывают про Дашеньку и она решила попиариться за счет Темы".

Отметим, что ранее Алиев заявил о планах уйти в недельный запой после победы над Россией. Уроженец Хабаровска нынче служит в рядах теробороны в Киеве.