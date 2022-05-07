Супчик топ. Миля ответил Астафьевой на скандал с бесплатной едой

Эпатажный футболист Артем Милевский на дня попал в скандальную историю. Популярная певица и модель Даша Астафьева обвинила экс-динамовца в попрошайничестве. Экс-звезда Динамо потребовала себе и друзьям бесплатные порции супа.
На такой упрек поп-дивы отреагировал Милевский, посвятив отдельный пост в Instagram.
"Украина! Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее.
P.S. Платье – топ. 6 супов... "Вымогал", это топчик", – подписал Милевский видео, на котором разгружает гуманитарную помощь.
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May 7, 2022
Напомним, в своем интервью Даша Астафьева рассказала, что Артем Милевский потребовал бесплатную порцию супа для себя и своих друзей в киевском ресторане, где она волонтерит.
Подписчики Артема не упустили случай подколоть своего кумира в скандальной истории.
- "Супчик у Дашки отжал, да? Для кого, для Тины?"
- "Так а супа ты хоть поел?"
- "Шлях від ферарі до безкоштовного супу".
- "Друже, ти шо не можеш супу сам зварити?"
- "Миля приежай в Закарпаття на бограч".
Отметим, что Артем Милевский не покинул Украину во время войны. Экс-футболист остался в столице и занимался волонтерской деятельностью, о чем сам сообщал в своих социальных сетях.