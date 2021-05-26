Кто может стать чемпионом мира по шахматам: названы условия отбора

Теймур Раджабов сыграет на турнире претендентов / Фото: Instagram
Международная федерация шахмат определилась с регламентом следующего турнира претендентов, который пройдет в 2022 году.
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Критерии отбора в турнир-2022 будут отличаться от тех, к которым привыкли за последние годы, сообщает Chess-News.
В турнир претендентов попадают:
- Два участника из Кубка мира-2021 (июль-август).
- Два участника из "Большой швейцарки"-2021 (октябрь).
- Два участника из Гран-при-2022 (февраль-апрель).
- Один участник – уступивший в матче на первенство мира-2021 (ноябрь-декабрь).
- Теймур Раджабов, получивший персональное приглашение.
Так ФИДЕ решила компенсировать азербайджанскому гроссмейстеру пропуск предыдущего турнира претендентов. Весной прошлого года Раджабов отказался ехать на турнир в Россию из-за пандемии коронавируса.
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Кстати, действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался против приглашения Теймура без отбора. "Почему Раджабов должен играть в турнире претендентов-2022? Я не понимаю. Это нелепо".
Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор провел три успешные защиты. Следующий чемпионский матч пройдет в конце этого года. Карлсен сыграет против россиянина Яна Непомнящего.
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