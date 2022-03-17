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Кто из украинцев поднимет Кубок в Париже? Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
17 марта, 12:40
Сразу три клуба, в составе которых выступают украинские легионеры, продолжат борьбу за самый престижный еврокубковый трофей

Украинцы продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов / Фото: REUTERS

В среду, 16 марта, определились последние участники стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Четвертьфиналистами стали команды из четырех стран – по три представителя Англии и Испании, а также по одному от Германии и Португалии.

Нашлось место среди участников плей-офф и клубам, за которые выступают украинские легионеры: Манчестер Сити с Александром Зинченко, Бенфике с Романом Яремчуком и Реалу с Андреем Луниным.

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Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Реал (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Бенфика (Португалия)

Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится в пятницу, 18 марта.

Напомним, что финал изначально должен был проходить на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Но из-за вторжения фашистской России на территорию Украины, матч был перенесен на стадион "Стад де Франс" в Париже. Дата финала – 28 мая 2022 года.

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Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов