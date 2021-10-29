30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Крым нужно отдать! Депутат Госдумы знает, как помочь российскому спорту

Андрей Трофимов
29 октября, 15:58
Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что нужно отдать Крым Украине, чтобы снизить давление на российских атлетов на международной арене

Журова знает причину давления на Россию

Свои неудачи на спортивных аренах Россия списывает на мировой заговор. Не успел еще утихнуть гимнастический скандал в Токио-2020. Как снова художественная гимнастика. Снова Япония. И снова скандал.

Поражение Дины Авериной на чемпионате мира в упражнении с лентой, в РФ объяснили судейским произволом.

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Хотя олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова не столь категорична в оценках. И знает рецепт, как снизить давление на российских атлетов.

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"Наша сборная наконец завоевала те медали, которые действительно заслуживает. Слава богу, что судьи в этот раз оценили все честно.

Но, к сожалению, к российским спортсменам всегда особое отношение. Нам ставят высший балл только в том случае, если исполнили все идеально. Некоторые ребята не могут справиться с такой конкуренцией и даже меняют гражданство. Каждому ведь хочется, чтобы его оценивали объективно, а не из-за того, что он россиянин.

Так было всегда. Эффективно бороться с этим почти никогда не удавалось. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли? К сожалению, это единственное, что могло бы ослабить давление на российские спортсменов", – сказала Журова в интервью Sport24.

Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Артем Федецкий никогда не поедет к оккупантам. Он хочет, чтобы украинские футболисты из России приехали в АТО.

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