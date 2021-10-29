Крым нужно отдать! Депутат Госдумы знает, как помочь российскому спорту

Журова знает причину давления на Россию

Свои неудачи на спортивных аренах Россия списывает на мировой заговор. Не успел еще утихнуть гимнастический скандал в Токио-2020. Как снова художественная гимнастика. Снова Япония. И снова скандал.

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Хотя олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова не столь категорична в оценках. И знает рецепт, как снизить давление на российских атлетов.

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"Наша сборная наконец завоевала те медали, которые действительно заслуживает. Слава богу, что судьи в этот раз оценили все честно. Но, к сожалению, к российским спортсменам всегда особое отношение. Нам ставят высший балл только в том случае, если исполнили все идеально. Некоторые ребята не могут справиться с такой конкуренцией и даже меняют гражданство. Каждому ведь хочется, чтобы его оценивали объективно, а не из-за того, что он россиянин. Так было всегда. Эффективно бороться с этим почти никогда не удавалось. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли? К сожалению, это единственное, что могло бы ослабить давление на российские спортсменов", – сказала Журова в интервью Sport24.

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