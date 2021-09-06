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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Крутая развязка в MMA: боец встал после нокдауна и нокаутировал соперника

Александр Трикиша
6 сентября, 08:47
Невероятно зрелищным получился поединок двух начинающих бойцов смешанных единоборств на турнире Fury FC 50. Победитель героически выстоял после нокдауна

Невероятная развязка в поединке MMA

В начале первого раунда Дилан Кинг мощным ударом с левой отправил Кэмерона Смотермана в нокдаун.

Сразу же он бросился добивать соперника, но Смотермана выдержал серию ударов, попутно восстанавливая силы.

А ближе к концу раунда уже Кэмерон нанес точный удар в голову сопернику. Увидев, что Кинг "поплыл", он бросился его добивать и таки уложил на канвас!

Отметим, что на счету Смотермана теперь три победы при двух поражениях, а Кинг потерпел второе поражение и лишь однажды выиграл.

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