Крутая развязка в MMA: боец встал после нокдауна и нокаутировал соперника

Невероятная развязка в поединке MMA

В начале первого раунда Дилан Кинг мощным ударом с левой отправил Кэмерона Смотермана в нокдаун.

Сразу же он бросился добивать соперника, но Смотермана выдержал серию ударов, попутно восстанавливая силы.

А ближе к концу раунда уже Кэмерон нанес точный удар в голову сопернику. Увидев, что Кинг "поплыл", он бросился его добивать и таки уложил на канвас!

Отметим, что на счету Смотермана теперь три победы при двух поражениях, а Кинг потерпел второе поражение и лишь однажды выиграл.

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