5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Крушение Шевченко: Дженоа без шансов проиграла Ювентусу

Олег Люлька
5 декабря, 23:36
Дженоа, возглавляемая Андреем Шевченко, уступила в Турине Ювентусу 0:2 и продолжает прозябать в зоне вылета Серии А

Шеву добил Дибала / Фото: Коллаж: Сегодня

В четвертом матче под руководством Андрея Шевченко Дженоа снова не забила и проиграла в гостях Ювентусу 0:2.

Ключевым стал гол колумбийского полузащитника Ювентуса Хуана Куадрадо, забившего шикарный "сухим листом" – прямым ударом с углового – на 9-й минуте.

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А в конце встречи Дженоа добил Дибала. 0:2, но подопечные Шевченко могли проиграть и разгромно, если бы не сейвы кипера Сиригу.

Ювентус – Дженоа – 2:0
Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82

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Куадрадо огорчил Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее команда Шевченко проиграла Роме (0:2) и Милану (0:3), взяв лишь очко в игре с Удинезе (0:0). Как следствие, "грифоны" остаются в зоне вылета Серии А и ждут кадрового усиления в январское трансферное окно.

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ШЕВА У РУЛЯ ДЖЕНОА

  • 21 ноября Дженоа – Рома (0:2)
  • 28 ноября Удинезе – Дженоа (0:0)
  • 1 декабря Дженоа – Милан (0:3)
  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (2:0)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)