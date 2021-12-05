Крушение Шевченко: Дженоа без шансов проиграла Ювентусу

Шеву добил Дибала / Фото: Коллаж: Сегодня
В четвертом матче под руководством Андрея Шевченко Дженоа снова не забила и проиграла в гостях Ювентусу 0:2.
Ключевым стал гол колумбийского полузащитника Ювентуса Хуана Куадрадо, забившего шикарный "сухим листом" – прямым ударом с углового – на 9-й минуте.
А в конце встречи Дженоа добил Дибала. 0:2, но подопечные Шевченко могли проиграть и разгромно, если бы не сейвы кипера Сиригу.
Ювентус – Дженоа – 2:0
Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82
Ранее команда Шевченко проиграла Роме (0:2) и Милану (0:3), взяв лишь очко в игре с Удинезе (0:0). Как следствие, "грифоны" остаются в зоне вылета Серии А и ждут кадрового усиления в январское трансферное окно.
ШЕВА У РУЛЯ ДЖЕНОА
- 21 ноября Дженоа – Рома (0:2)
- 28 ноября Удинезе – Дженоа (0:0)
- 1 декабря Дженоа – Милан (0:3)
- 5 декабря Ювентус – Дженоа (2:0)
- 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
- 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
- 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
- 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)