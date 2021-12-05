Команде Шевченко забили супергол ударом с углового (видео)

Колумбийский полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо стал автором шедеврального гола в поединке с Дженоа, возглавляемой Андреем Шевченко

Куадрадо огорчил Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Героем воскресного матча Ювентус – Дженоа в чемпионате Италии стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо. Онлайн Ювентус – Дженоа доступен на нашем сайте.

Ювентус – Дженоа: где смотреть матч.

Реклама

На 9-й минуте поединка Куадрадо с углового со страшной силой закрутил по невероятной дуге – и мяч с рикошетом от перекладины залетел в сетку ворот Дженоа.

ВИДЕО ГОЛА

Реклама

Кипер Дженоа – между прочим, чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Сальваторе Сиригу – оказался не в силах спасти команду Андрея Шевченко, провожая шедевр Куадрадо взглядом.

Напомним, похожим образом сам Шевченко, только со штрафного, забил в 1999-м сборной России.