5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 63’
Ювентус 1
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шевченко vs Ювентус: онлайн 🔱 Вагнергейт Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Команде Шевченко забили супергол ударом с углового (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
5 декабря, 22:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Колумбийский полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо стал автором шедеврального гола в поединке с Дженоа, возглавляемой Андреем Шевченко
Куадрадо огорчил Шевченко
Куадрадо огорчил Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Героем воскресного матча Ювентус – Дженоа в чемпионате Италии стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо. Онлайн Ювентус – Дженоа доступен на нашем сайте.

Ювентус – Дженоа: где смотреть матч.

Реклама

На 9-й минуте поединка Куадрадо с углового со страшной силой закрутил по невероятной дуге – и мяч с рикошетом от перекладины залетел в сетку ворот Дженоа.

ВИДЕО ГОЛА

Реклама

Кипер Дженоа – между прочим, чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Сальваторе Сиригу – оказался не в силах спасти команду Андрея Шевченко, провожая шедевр Куадрадо взглядом.

Напомним, похожим образом сам Шевченко, только со штрафного, забил в 1999-м сборной России.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
Показать больше
Воскресенье, 5 декабря
1:0
Смотри на:
3:0
Видео О матче
3:3
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять