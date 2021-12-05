5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Крах Шевченка: Дженоа без шансів програла Ювентусу

Олег Люлька
5 грудня, 23:36
Дженоа, очолювана Андрієм Шевченком, поступилася в Турині Ювентусу 0:2 і продовжує животіти в зоні вильоту Серії А

Шеву добив Дібала / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвертому матчі під керівництвом Андрія Шевченка Дженоа знову не забила та програла у гостях Ювентусу 0:2.

Ключовим став гол колумбійського півзахисника Ювентуса Хуана Куадрадо, котрий забив шикарним "сухим листом" – безпосередньо ударом із кутового – на 9-й хвилині.

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А наприкінці зустрічі Дженоа добив Дібала. 0:2, але підопічні Шевченка могли програти і розгромно, якби не сейви кіпера Сірігу.

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Ювентус – Дженоа – 2:0
Голи: Куадрадо, 9, Дібала, 82

Куадрадо засмутив Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше команда Шевченка програла Ромі (0:2) та Мілану (0:3), взявши лише очко у грі з Удінезе (0:0). Як наслідок, "грифони" залишаються в зоні вильоту Серії А і чекають на повернення у стрій травмованих і кадрове посилення в січневе трансферне вікно.

ШЕВА БІЛЯ КЕРМА ДЖЕНОА

  • 21 листопада Дженоа – Рома (0:2)
  • 28 листопада Удінезе – Дженоа (0:0)
  • 1 грудня Дженоа – Мілан (0:3)
  • 5 грудня Ювентус – Дженоа (2:0)
  • 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)
  • 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
  • 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
  • 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)