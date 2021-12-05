Крах Шевченка: Дженоа без шансів програла Ювентусу

Шеву добив Дібала / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвертому матчі під керівництвом Андрія Шевченка Дженоа знову не забила та програла у гостях Ювентусу 0:2.

Ключовим став гол колумбійського півзахисника Ювентуса Хуана Куадрадо, котрий забив шикарним "сухим листом" – безпосередньо ударом із кутового – на 9-й хвилині.

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А наприкінці зустрічі Дженоа добив Дібала. 0:2, але підопічні Шевченка могли програти і розгромно, якби не сейви кіпера Сірігу.

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Ювентус – Дженоа – 2:0

Голи: Куадрадо, 9, Дібала, 82

Куадрадо засмутив Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше команда Шевченка програла Ромі (0:2) та Мілану (0:3), взявши лише очко у грі з Удінезе (0:0). Як наслідок, "грифони" залишаються в зоні вильоту Серії А і чекають на повернення у стрій травмованих і кадрове посилення в січневе трансферне вікно.

ШЕВА БІЛЯ КЕРМА ДЖЕНОА