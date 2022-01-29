Круче НХЛ: в Украине показали хоккейный матч от первого лица

Уникальный эксперимент с экшн-камерой провели в Соколе / Фото: Коллаж: Сегодня

Самый результативный форвард киевлян Виктор Шахворостов надел на матч против Краматорска экшн-камеру и показал встречу с принципиальным противником от первого лица.

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Такого украинский хоккей еще не видел! Да и в сильней шей лиге мира НХЛ вряд ли додумались до подобного эксперимента.

Напомним, что перед суперматчем Сокол – Донбасс традиционное символическое вбрасывание шайбы сделал боксер Денис Беринчик. Но, наверное, и сам боксер не ожидал, какая заруба начнется на льду.

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Ранее мы писали, что другой боксер Ломаченко вспомнил детство. За его жизнь переживают фанаты. Знаменитый боксер решил сыграть в хоккей, но его предупредили, что нужно делать это аккуратно – лед может быть тонким.