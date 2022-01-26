Заруба была страшная: все началось с броска Беринчика

Обладатель титула WBO International посетил поединок и сделал традиционное символическое вбрасывание шайбы перед встречей.
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И тут началось! На льду встречались лидеры сезона, поэтому зрители справедливо надеялись увидеть настоящую зарубу.
И команды их не подвели. Несмотря на то, что судьбу встречи решила лишь одна шайба, на льду было жарко. Чего только стоят 18 минут штрафа во втором периоде.
Донбасс одержал победу и оторвался от киевлян в турнирной таблице на восемь очков.
СК Сокол – Донбасс – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайба: 0:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Спруктс), 13:20
Ранее мы писали, что другой боксер Ломаченко вспомнил детство. За его жизнь переживают фанаты. Знаменитый боксер решил сыграть в хоккей, но его предупредили, что нужно делать это аккуратно – лед может быть тонким.