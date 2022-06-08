Кривбасс выгнал чемпиона Европы. Он не поддерживал Украину в войне с Россией

Виценец не осуждал войну в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Футбольный клуб Кривбасс из Кривого Рога готовится к старту в украинской Премьер-лиге. И чистит свои ряды. Клуб опубликовал заявление о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко. Причина – отсутствие у специалистов проукраинской позиции.

"У ФК Кривбасс четкая и однозначная проукраинская позиция. Украина – суверенное независимое государство. Россия – агрессор, армия РФ – мародеры, убийцы и насильники. Путин – ху*ло.

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Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для Кривбасса просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что у тех, кто имеет другое мнение, нет места в команде.

С учетом этого ФК Кривбасс принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко.

Слава Украине! Слава ВСУ! Победа будет за нами!", – говорится в заявлении Кривбасса.

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Виталий Виценец чемпион Европы в составе сборной Украины U-19. С Шахтером выигрывал чемпионат и Кубок Украины. Играл также в Заре, Мариуполе и Севастополе.