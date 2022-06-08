8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Кривбас вигнав чемпіона Європи. Він не підтримував Україну у війні з Росією

Олексій Андрейцев
8 червня, 11:02
Криворізький клуб достроково припинив співпрацю з головним тренером команди U-19 Віталієм Віценцем через відсутність проукраїнської позиції

Віценець не засуджував війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольний клуб Кривбас з Кривого Рогу готується до старту в українській Прем'єр-лізі і чистить свої лави. Клуб опублікував заяву про припинення співпраці з тренером Академії U-19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченком. Причина – відсутність у спеціалістів проукраїнської позиції.

"У ФК Кривбас чітка та однозначна проукраїнська позиція. Україна – суверенна незалежна держава. Росія – агресор, армія РФ – мародери, вбивці та ґвалтівники. Путін – ху*ло.

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Інший погляд на те, що відбувається, для клубу неприйнятний, іншої позиції для Кривбасу просто не існує. Клуб не закриватиме очі і не виправдовуватиме когось. Ми переконані, що ті, хто має іншу думку, не мають місця в команді.

З огляду на це ФК Кривбас прийняв рішення про припинення співпраці з тренером Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченком.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!" – йдеться у заяві Кривбасу.

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Віталій Віценець чемпіон Європи у складі збірної України U-19. Із Шахтарем вигравав чемпіонат та Кубок України. Грав також у Зорі, Маріуполі та Севастополі.