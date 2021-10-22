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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Криштиану Роналду высмеяли за португальский язык: Его никто не понимает

Любомир Луканюк
22 октября, 18:25
Бруну Фернандеш рассказал, что жители континентальной Португалии не понимают своих земляков с острова Мадейра из-за диалекта

Криштиану Роналду и Бруну Фернадеш / Фото: REUTERS

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш посмеялся над акцентом партнера по команде и земляка Криштиану Роналду.

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"Иногда бывает трудно понять, о чем говорят англичане Лингард и Рэшфорд. Мне это нравится, потому что в Португалии то же самое. Я, Криштиану и Диого Далот разговариваем по-разному. Роналду с Мадейры, и его диалект – один из худших в португальском языке. Боже мой, клянусь, португальцы не понимают, что говорят люди с этого острова!" – цитирует Фернандеша Manchester Evening News.

Напомним, что гол Криштиану принес победу МЮ в матче Лиги чемпионов против Аталанты. Британский клуб уступал с разницей в два мяча, но вырвал победу в конце встречи.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, которой сам же доверил свои кредитные карточки. Ущерб достиг шестизначной суммы.

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