Криштиану Роналду высмеяли за португальский язык: Его никто не понимает

Криштиану Роналду и Бруну Фернадеш / Фото: REUTERS
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш посмеялся над акцентом партнера по команде и земляка Криштиану Роналду.
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Напомним, что гол Криштиану принес победу МЮ в матче Лиги чемпионов против Аталанты. Британский клуб уступал с разницей в два мяча, но вырвал победу в конце встречи.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, которой сам же доверил свои кредитные карточки. Ущерб достиг шестизначной суммы.