24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Кріштіану Роналду висміяли за португальську мову: Його ніхто не розуміє

Любомир Луканюк
22 жовтня, 18:25
Бруну Фернандеш розповів, що жителі континентальної Португалії не розуміють своїх земляків з острова Мадейра через діалект

Кріштіану Роналду і Бруну Фернадеш / Фото: REUTERS

Португальський півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш посміявся над акцентом партнера по команді і земляка Кріштіану Роналду.

Читайте також: Повіз овець подалі від Роналду: смішне відео ексгравця збірної Франції

Реклама

"Іноді буває важко зрозуміти, про що говорять англійці Лингард і Решфорд. Мені це подобається, тому що в Португалії те ж саме. Я, Кріштіану і Діого Далот розмовляємо по-різному. Роналду з Мадейри, і його діалект – один з найгірших в португальській мові. Боже мій, клянусь, португальці не розуміють, що говорять люди з цього острова!" – цитує Фернандеша Manchester Evening News.

Нагадаємо, що гол Кріштіану приніс перемогу МЮ в матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти. Британський клуб поступався з різницею в два м'ячі, але вирвав перемогу в кінці зустрічі.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став жертвою шахрайки, якій сам же довірив свої кредитні картки. Збиток досяг шестизначної суми.

Читайте також:

Реклама