Кріштіану Роналду висміяли за португальську мову: Його ніхто не розуміє

Кріштіану Роналду і Бруну Фернадеш / Фото: REUTERS
Португальський півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш посміявся над акцентом партнера по команді і земляка Кріштіану Роналду.
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Нагадаємо, що гол Кріштіану приніс перемогу МЮ в матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти. Британський клуб поступався з різницею в два м'ячі, але вирвав перемогу в кінці зустрічі.
Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став жертвою шахрайки, якій сам же довірив свої кредитні картки. Збиток досяг шестизначної суми.