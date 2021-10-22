Кріштіану Роналду висміяли за португальську мову: Його ніхто не розуміє

Кріштіану Роналду і Бруну Фернадеш / Фото: REUTERS

Португальський півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш посміявся над акцентом партнера по команді і земляка Кріштіану Роналду.

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"Іноді буває важко зрозуміти, про що говорять англійці Лингард і Решфорд. Мені це подобається, тому що в Португалії те ж саме. Я, Кріштіану і Діого Далот розмовляємо по-різному. Роналду з Мадейри, і його діалект – один з найгірших в португальській мові. Боже мій, клянусь, португальці не розуміють, що говорять люди з цього острова!" – цитує Фернандеша Manchester Evening News.

Нагадаємо, що гол Кріштіану приніс перемогу МЮ в матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти. Британський клуб поступався з різницею в два м'ячі, але вирвав перемогу в кінці зустрічі.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став жертвою шахрайки, якій сам же довірив свої кредитні картки. Збиток досяг шестизначної суми.