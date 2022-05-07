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Криштиану Роналду без Лиги Чемпионов. Манчестер Юнайтед опозорился в Брайтоне

Евгений Щербаков
7 мая, 22:28
Португальский форвард впервые в карьере пропустит Лигу чемпионов. Единственный вариант выступить – перейти летом в другой клуб

Роналду и МЮ пропустят сезон Лиги чемпионов 2022/2023 / Фото: premierleague

Криштиану Роналду пропустит следующий сезон Лиги чемпионов, в которой португальский форвард Манчестер Юнайтед участвовал 20 лет подряд. Это будет первый подобный случай в легендарной карьере бомбардира. Единственный вариант таки принять участие – это переход в другой клуб.

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Именно с этого престижного европейского турнира началась его профессиональная карьера во взрослом футболе. Дебютный матч за Спортинг Роналду провел в квалификации Лиги Чемпионов 2002/2003 против миланского Интера. Правда, в том году выйти в групповой этап Криштиану и португальскому клубу не удалось. Следующие 19 лет Роналду обязательно играл как минимум на групповом этапе евротурнира.

Неудачный сезон Манчестер Юнайтед можно смело сказать завершенным. Теоретический шанс на попадание в Лигу чемпионов подопечные Ральфа Гагника, которого в следующем сезоне заменит Эрик тен Хаг, сами же и потеряли. Визит в Брайтон закончился позорным поражением для красных дьяволов.

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Манчестер Юнайтед проиграл Брайтону со счетом 0:4. Ни Роналду, ни другие игроки не смогли вскрыть оборону соперника и тем самым лишили себя возможности подняться выше 6 места в чемпионате Англии.

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Напомним, что в конце сезона семья Криштиану Роналду перенесла страшное горе.