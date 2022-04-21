Официально. Криштиану Роналду будет играть под руководством нового тренера

Со следующего сезона Манчестер Юнайтед будет тренировать нидерландский специалист Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг - новый главный тренер Манчестер Юнайтед / Фото: Manchester United, Коллаж: Сегодня

Провальный сезон может оставить Манчестер Юнайтед без Лиги Чемпионов. Неудачные результаты команды на финишной прямой, особенно поражение от Ливерпуля, стали поводом руководства красных дьяволов сменить наставника команды.

Ральф Рангник за традиции в английском футболе / Фото: Reuters

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Ральф Рангник, который по ходу сезона заменил Оле-Гуннара Сульшера, не оправдал надежд Манчестер Юнайтед. Поэтому манкунианцы уже нашли последователя.

С нового сезона руководить Криштиану Роналду и его партнерами будет нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Об этом Манчестер Юнайтед объявил на официальном сайте команды и в социальны сетях. Контракт с Эриком тен Хагом рассчитан на 3 года.

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Нидерландский тренер добился признания во главе амстердамского Аякса, который Эрик тен Хаг возглавляет с 2017 года. Именно его успехи с легендарным клубом привлекли внимание руководство Манчестер Юнайтед. Своему новому статусу главного тренера МЮ, Эрик тен Хаг очень обрадовался, но хочет сейчас быть сосредоточенным на завершении сезона с Аяксом:

"Для меня большая честь получить должность менеджера Манчестер Юнайтед, и я взволнован новой задачей, которая передо мной стоит. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков, и я полон решимости создать новую команду, способную добиться того успеха, которого заслуживают этот клуб. Будет трудно покинуть Аякс после стольких невероятных лет, но я могу заверить наших болельщиков в своей полной приверженности делу. Я сосредоточен на успешном завершении этого сезона, прежде чем отправлюсь в Манчестер Юнайтед."

Криштиану Роналду пережил семейную трагедию. При рождении умер его сын. Из-за этого он пропустил матч с Ливерпулем. Заполненный Энфилд поддержал португальца устроив перформанс во время матча.