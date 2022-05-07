Кріштіану Роналду без Ліги Чемпіонів. Манчестер Юнайтед зганьбився у Брайтоні

Роналду и МЮ пропустять сезон Ліги чемпіонів 2022/2023 / Фото: premierleague

Кріштіану Роналду пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів, де португальський форвард Манчестер Юнайтед брав участь 20 років поспіль. Це буде перший подібний випадок у легендарній кар'єрі бомбардира. Єдиний варіант таки взяти участь – це перехід до іншого клубу.

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Саме з цього престижного європейського турніру розпочалася його професійна кар'єра у дорослому футболі. Дебютний матч за Спортінг Роналду провів у кваліфікації Ліги Чемпіонів 2002/2003 проти міланського Інтера. Щоправда, того року вийти у груповий етап Кріштіану та португальському клубу не вдалося. Наступні 19 років Роналду обов'язково грав, як мінімум, на груповому етапі євротурніру.

Невдалий сезон Манчестер Юнайтед можна сміливо сказати завершеним. Теоретичний шанс на потрапляння до Ліги чемпіонів підопічні Ральфа Гагніка, якого наступного сезону змінить Ерік тен Хаг, самі ж і втратили. Візит до Брайтона закінчився ганебною поразкою для червоних дияволів.

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Манчестер Юнайтед програв Брайтону з рахунком 0:4. Ні Роналду, ні інші гравці не змогли відкрити оборону суперника і тим самим позбавили себе можливості піднятися вище 6 місця в чемпіонаті Англії.

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Нагадаємо, що наприкінці сезону родина Кріштіану Роналду перенесла. страшне горе.