Кричала матом и била ракеткой 18-летнюю ученицу: российская теннисистка обвинила тренера

Елена Малых, которая выступает на турнирах для спортсменок до 19 лет, заявила, что мама Андрея Рублева унижали ее на протяжении долгого времени

Елена Малых , которая обвиняет тренера в избиении / Фото: Instagram

Похоже, неудержимый темперамент в семье известного российского теннисиста Андрея Рублева не только у него одного. В апреле россиянин психанул и в кровь разбил колено ракеткой после проигранного мяча в четвертьфинале турнира в Барселоне. А теперь 18-летняя теннисистка Елена Малых обвинила мать 7-й ракетки мира Марину Марьенко в избиении.

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"Меня унижали долгое время, а в последние недели это обострилось. И в последний день тренер Марьенко, мать Андрея Рублева, покрывала матом, унижала, потом подошла и ударила ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, а она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала. Мне пришлось уйти без вещей", – цитирует теннисистку sport24.ru

"Я написала заявление в полицию. Честно, не знаю и не понимаю, что ей двигало, я не давала поводов. Меня принижали большое количество времени, я терпела, но не давала повода и ответа. Она себя так вела, не только со мной. Сейчас нормально себя чувствую. Получила большой эмоциональный стресс и ушиб на руке"

Марьенко же опровергла обвинения в физическом насилии в интервью РЕН ТВ, а экипировку и телефон Малых передала ее отцу: "Она приходит на тренировки абсолютно невменяемая после ночных игр. Я заслуженный тренер страны, 10 лет у меня этот ребенок занимается. И приходит, зевает, не тренируется, из телефона не вылезает. Ну, как это вообще? Какие-то должны быть с моей стороны тренерские меры".

Андрей Рублев / Фото: Reuters

Сообщается, что Елена Малых представляет Москву и выступает на турнирах для теннисисток до 19 лет. А Марина Марьенко – не просто мама Рублева. Ранее тренировала Анну Курникову, Дарью Гаврилову и Ирину Хромачеву.

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