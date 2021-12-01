3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Крест на бое Усик – Фьюри! Против Тайсона пошел собственный промоутер

Олег Люлька
1 декабря, 13:20
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум окончательно открестился от варианта с весенним боем против Александра Усика. Цыганский король будет в гневе

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, долго уговаривал Энтони Джошуа отойти в сторонку и освободить Александра Усика для боя с Цыганским королем уже весной.

Но теперь Арум признал, что все его попытки провалились, тем самым окончательно поставив крест на варианте с боем Усик – Фьюри уже весной.

Реклама

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

"У Джошуа есть право на реванш с Усиком. Но Энтони отойдет в сторону, только если ему гарантируют бой с победителем поединка Фьюри – Усик. А как ему можно это обещать, если Диллиан Уайт находится в статусе обязательного претендента?"

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

"Поэтому никакого Усика... Думаю, следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Уайт", – сказал Боб Арум в комментарии talkSPORT.

Вряд ли этот вариант порадует самого Фьюри, недавно заявившего: "Меня интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком".

Реклама

Если Тайсону не подберут желанного соперника, он грозится уйти от нынешних своих промоутеров и создать собственную промоутерскую компанию Gipsy King Promotions.

Смотрите, как Фьюри в октябре нокаутировал Уайлдера

Реклама