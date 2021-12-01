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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Хрест на бою Усик – Ф'юрі! Проти волі Тайсона виступив власний промоутер

Олег Люлька
1 грудня, 13:20
Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум остаточно відхрестився від варіанта з весняним боєм проти Олександра Усика. Циганський король лютуватиме

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Боб Арум, співпромоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, довго вмовляв Ентоні Джошуа відійти вбік і звільнити Олександра Усика для бою з Циганським королем уже навесні.

Але тепер Арум визнав, що всі його спроби провалилися, остаточно поставивши хрест на варіанті з боєм Усик – Ф'юрі вже навесні.

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Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

"У Джошуа є право на реванш з Усиком. Але Ентоні відійде убік, тільки якщо йому гарантують бій з переможцем поєдинку Ф'юрі – Усик. А як йому можна це обіцяти, якщо Ділліан Вайт перебуває у статусі обов'язкового претендента?"

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

"Тому ніякого Усика... Гадаю, наступним суперником Тайсона Ф'юрі має стати Вайт", – сказав Боб Арум у коментарі talkSPORT.

Навряд цей варіант потішить самого Ф'юрі, який нещодавно заявив: "Мене цікавлять лише два бої – з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком".

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Якщо Тайсону не доберуть бажаного суперника, він погрожує залишити теперішніх своїх промоутерів і створити власну промоутерську компанію Gipsy King Promotions.

Дивіться, як Ф'юрі у жовтні нокаутував Вайлдера

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