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16 октября 17:00
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Динамо 4
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Колос --
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Десна --
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Рух --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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Красава и козел: реакция звезд на супергол Коваленко

Олег Люлька
16 октября, 20:25
Украинец Виктор Коваленко стал героем Специи в победном матче чемпионата Италии с Салернитаной – 2:1. Украинца тут же завалили комплиментами в соцсетях

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Результативная передача и шикарный гол Коваленко ударом из-за пределов штрафной принесли Специи волевую победу 2:1 над Салернитаной.

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Первые успешные действия Виктора за новый клуб не остались без внимания его звездных фолловеров.

  • Тарас Степаненко: Bravissimo Fratello
  • Дарио Срна: Grande
  • Виктор Вацко: Bravo!!! Grandissimo giocatore!!!
  • Василий Кобин: Мастер
  • Тарас Шелестюк: Красава, дружище!

При этом форвард сборной Украины Роман Яремчук в комментариях под свежим постом Виктора Коваленко в Instagram оставил эмодзи бомбы и козла.

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Напомним, GOAT ("козел" на английском) расшифровывается как "greatest of all time" ("лучший за все времена").

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

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Отметим, что аналитики из WhoScored признали Коваленко лучшим игроком Специи в матче с Салернитаной, выставив ему оценку 7,9.

А ведь ранее Коваленко называли худшим игроком Специи.

Также итальянские медиа приклеили к Виктору ярлык бесполезного игрока.

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