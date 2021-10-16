Красава и козел: реакция звезд на супергол Коваленко

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images
Результативная передача и шикарный гол Коваленко ударом из-за пределов штрафной принесли Специи волевую победу 2:1 над Салернитаной.
Первые успешные действия Виктора за новый клуб не остались без внимания его звездных фолловеров.
- Тарас Степаненко: Bravissimo Fratello
- Дарио Срна: Grande
- Виктор Вацко: Bravo!!! Grandissimo giocatore!!!
- Василий Кобин: Мастер
- Тарас Шелестюк: Красава, дружище!
При этом форвард сборной Украины Роман Яремчук в комментариях под свежим постом Виктора Коваленко в Instagram оставил эмодзи бомбы и козла.
Напомним, GOAT ("козел" на английском) расшифровывается как "greatest of all time" ("лучший за все времена").
Отметим, что аналитики из WhoScored признали Коваленко лучшим игроком Специи в матче с Салернитаной, выставив ему оценку 7,9.
А ведь ранее Коваленко называли худшим игроком Специи.
Также итальянские медиа приклеили к Виктору ярлык бесполезного игрока.